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«Стоимость адекватная»: Оксана Самойлова о продаже особняка за 155 млн рублей

Жена рэпера Джигана Самойлова заявила, что не сбавит цену за роскошный особняк

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samoylovaaoxanaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова, рассказала подробности продажи роскошного особняка пары на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Ее цитирует портал «Страсти».

Особняк площадью 750 кв. метров в поселке Шато-Соверен супруги изначально оценивали в 200 млн рублей, а после цену сбавили до 155 млн рублей. Покупатели на него, уточнила она, пока не нашлись.

«Но цену мы сбавлять не хотим. Стоимость адекватная и соответствует рынку», — говорит Самойлова.

Пока супруги, добавила она, не торопятся с продажей дома.

Согласно данным СМИ, особняк сейчас находится в ипотеке, оформленной на Джигана. Дом оборудован камином, кинотеатром, в нем есть столовая, тренажерный зал, хаммам, четыре спальни с индивидуальными гардеробными и санузлами, при особняке имеется гостевой дом. О переезде звезды сообщили в начале 2024 года.

Ранее на церемонии премии МУЗ-ТВ актриса Анна Хилькевич объяснила, почему сменит имя дочери на свое.

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