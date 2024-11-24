Вернувшихся с Украины жителей курского приграничья разместили в ПВР

Вернувшихся с Украины 46 жителей Курской области разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Он отметил, что провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, где обсудил возвращение жителей курского приграничья. Для вернувшихся россиян в ПВР обеспечили все условия для комфортного пребывания.

Смирнов уточнил, что пока работа по возвращению соотечественников продолжается, а для безопасности вернувшихся предпринимается все необходимое. По его словам, вернувшихся обеспечат жильем, питанием, медицинской и психологической помощью.

Губернатор отмечал, что власти пообещали помочь жителям Курской области, которые после вторжения ВСУ в регион оказались на Украине, а теперь вернулись на родину. Чиновник поблагодарил федеральные власти, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и представителей Красного Креста за помощь в возвращении курян.

Ранее жительница Курской области обвинила бойцов ВСУ в мародерстве.