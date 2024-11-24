Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вернувшихся с Украины жителей курского приграничья разместили в ПВР

Губернатор Смирнов: вернувшиеся с Украины жители Курской области находятся в ПВР

close
Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram

Вернувшихся с Украины 46 жителей Курской области разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Он отметил, что провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, где обсудил возвращение жителей курского приграничья. Для вернувшихся россиян в ПВР обеспечили все условия для комфортного пребывания.

Смирнов уточнил, что пока работа по возвращению соотечественников продолжается, а для безопасности вернувшихся предпринимается все необходимое. По его словам, вернувшихся обеспечат жильем, питанием, медицинской и психологической помощью.

Губернатор отмечал, что власти пообещали помочь жителям Курской области, которые после вторжения ВСУ в регион оказались на Украине, а теперь вернулись на родину. Чиновник поблагодарил федеральные власти, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и представителей Красного Креста за помощь в возвращении курян.

Ранее жительница Курской области обвинила бойцов ВСУ в мародерстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами