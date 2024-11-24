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Жительница Курской области обвинила бойцов ВСУ в мародерстве

РИА Новости: ВСУ похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на допрос эвакуированной жительницы региона военными следователями Следственного комитета РФ.

Женщина рассказала, что она уехала из деревни Никипеловка 9 августа из-за сильных обстрелов. Недавно в село возвращались знакомые жительницы Курской области, которых она попросила привезти ее вещи.

«Сказали, что ничего нет, все забрали. Окна повыбиты, зачем это? Как это, окна бить? Какой беспредел! Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет», — сказала женщина.

Жительница Курской области добавила, что украинские военнослужащие вели себя как вандалы.

13 ноября глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев сообщил, что власти создали специальные группы по предотвращению мародерства. Он рассказал, что попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль в населенных пунктах района.

Ранее военный эксперт рассказал о случаях мародерства ВСУ в Харьковской области.

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