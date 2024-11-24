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Отоларинголог предупредил об осложнениях после ангины

Отоларинголог Старосветский: ангина может привести к серьезным осложнениям

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Depositphotos

Ангина может скрывать серьезные риски. Об этом «Комсомольской правде» заявил отоларинголог Борис Старосветский.

По его словам, существуют два типа ангины: бактериальная и вирусная. Врач отметил, что бактериальная форма может привести к опасным осложнениям, например, на почки, суставы и сердце.

Главные симптомы заболевания: резкое повышение температуры, увеличенные лимфоузлы и налет на миндалинах. Если боль в горле растет, а простые средства, например, полоскание, не помогают, нужно срочно обратиться к врачу.

Старосветский пояснил, что среди наиболее распространенных возбудителей заболевания — стрептококки и стафилококки. Врач подчеркнул, что установить точный диагноз и назначить лечение сможет только специалист, поэтому необходимо отказаться от самолечения.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что сон с открытым окном при ОРВИ грозит ангиной и пневмонией.

Ранее россиянам рассказали, когда при ОРВИ необходимо обратиться к врачу.

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