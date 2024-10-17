Россиянам объяснили, когда при ОРВИ необходимо обратиться в к врачу

Если при ОРВИ или гриппе состояние продолжает ухудшаться, температура не снижается и появляются более серьезные симптомы, например, одышка, важно обратиться к врачу. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-участковый терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Особенно, по ее словам, это касается людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет или астма.

«Сегодня многие люди предпочитают лечиться дома, полагаясь на народные средства и безрецептурные препараты. Однако важно понимать, что есть моменты, когда визит к врачу необходим», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что важно регулярно проходить профилактические осмотры, даже если явных жалоб на здоровье нет.

До этого Бурнацкая говорила, что к активному образу жизни после ОРВИ можно постепенно возвращаться через неделю. Она посоветовала начинать с легких физических нагрузок. Если при этом чувствуется слабость или дискомфорт, следует проконсультироваться с врачом.

Ранее россиянам назвали самое необходимое, что должно быть в домашней аптечке осенью.