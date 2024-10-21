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Россиянам объяснили, почему не стоит спать с открытым окном при ОРВИ

Врач Лапа: сон с открытым окном при ОРВИ грозит ангиной и пневмонией

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Depositphotos

Для здорового человека сон с открытыми окнами не представляет угрозы, поскольку ноздри не дают холодному воздуху застудить дыхательную систему. Однако при ОРВИ или гриппе ситуация в корне меняется. Об этом в беседе с Life предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.

Она пояснила, что при простудных заболеваниях дыхание через нос, как правило, затруднено, поэтому прохладный ночной воздух вдыхается ртом. Так, по ее словам, легко заработать ангину и даже пневмонию. Особенно опасен сон с открытыми окнами при высокой температуре, отметила специалист.

«Переохлаждение от открытого окна и больше 39 градусов температура тела — это очень опасно для организма. Может произойти инсульт, головные боли всевозможные», — сказала Лапа.

При простуде она посоветовала открывать окна незадолго до сна, покидая комнату на время проветривания.

Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас» Ольга Александрова до этого объяснила, как отличить грипп от ОРВИ. В случае с первым, по ее словам, резко и внезапно повышается температура, возникает лихорадка и озноб.

Ранее россиянам рассказали, когда при ОРВИ необходимо обратиться к врачу.

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