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Кинолог объяснил, почему игры с лазерной указкой вредны для собак

Кинолог Голубев: игры с лазерной указкой вредны для собак

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Depositphotos

Далеко не все игры полезны для психологического здоровья собак, особенно чрезмерно активных. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Например, гиперактивным собакам не подойдут игры, которые сопровождаются высокой эмоциональной составляющей: игра в мяч, при которой питомец излишне перевозбуждается, не может усидеть на месте, а затем не может успокоиться. Собака не должна перевозбуждаться», — сказал Голубев.

Также он посоветовал отказаться от игры с лазерной указкой, поскольку в ней отсутствует финальный этап — поймать свою «добычу». Это, по его словам, может вызвать сильное недовольство и возбуждение у питомца.

До этого Голубев говорил, что собакам не стоит покупать игрушки из хрупкого пластика или резины, потому что они могут разгрызть их и проглотить кусок.

По его словам, не стоит также кидать питомцу палку, подобранную на улице, потому что она может оставить занозы или вывихнуть челюсть, если окажется слишком большой. Эксперт также рекомендует осторожно играть в перетягивание каната, чтобы не травмировать челюсть.

Ранее собаководов призвали внимательнее следить за питомцами во время осенних прогулок.

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