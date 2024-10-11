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Собаководов призвали внимательнее следить за питомцами во время осенних прогулок

Кинолог Голубев: собака во время осенней прогулки может отравиться

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Shutterstock

Осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке: такими как опавшие желуди и каштаны, вызывающие отравление, лужи, в которых содержатся токсичные химикаты от автомобилей, а также клещи и блохи. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собаководу важно позаботиться о безопасности любимца в холодное время года. Конечно, не стоит излишне волноваться, но быть немного внимательней на улице не помешает», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что собаки любят нырять в горы собранных листьев. Однако такая игра может стать причиной травм у питомца, поскольку под листвой могут прятаться осколки стекла, арматура и другие опасные предметы.

До этого Голубев рассказал о правилах выгула собак. По его словам, не следует гулять с питомцем каждый раз в разных местах.

Кинолог посоветовал создать привычную обстановку, в которой питомец будет чувствовать себя уверенно. Нужно менять маршрут выгула только тогда, когда пес привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться окружающими деталями.

Ранее собаководам рассказали, с кем нельзя оставлять питомца на время отпуска.

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