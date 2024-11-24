Текущее итальянское правительство служит НАТО и, по этой причине, поддерживает Украину, хотя премьер-министр Джорджа Мелони пришла к власти благодаря экс-главе кабмина Сильвио Берлускони, электорат которого симпатизировал России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил итальянский журналист Джорджо Бьянки.

По мнению Бьянки, голосовавшие за Мелони итальянцы рассчитывали, что она продолжит политику укрепления отношений с РФ, однако итог оказался иным.

«Сегодня народ находится под управлением правительства, которое абсолютно служит НАТО и, как следствие, поддерживает Украину. Италия сейчас находится среди передовых стран по поддержке Украины», — заявил журналист.

Он добавил, что сложившаяся ситуация создает разрыв между властями Италии и их электоратом.

19 ноября Италия заявила, что не поддерживает, но понимает разрешение президента США Джо Байдена разрешить Украине атаковать дальнобойными ракетами ATACMS территорию РФ. По словам Мелони, решение главы Штатов «стало ответом на российские атаки накануне саммита G20».

Бьянки отмечал, что запрет Италии на использование поставленного страной вооружения для ВСУ ничего не значит, так как страна подчиняется НАТО.

Ранее Бьянки заявил, что его назвали «шпионом Путина» за освещение событий на СВО.