В Италии объяснили, почему запрет Рима на удары по РФ ничего не значит

Запрет Италии на использование поставленного страной вооружения для ВСУ ничего не значит, так как страна подчиняется НАТО. Об этом заявил итальянский журналист Джорджо Бьянки, передает РИА Новости.

Представители Италии официально заявили о запрете на использование оружия страны для ударов по РФ. По словам итальянского руководства, поставленное вооружение может быть использовано только внутри Украины.

«В любом случае, это вооружение дальнего действия поставляется из США и из Великобритании. Это американские (ракеты. — прим. ред.) ATACMS и английские Storm Shadow. Поэтому заявление (главы МИД Италии, вице-премьера Антонио. — прим. ред.) Таяни — пустышка. Оно ничего не значит. Италия полностью интегрирована в НАТО», — заявил журналист.

По словам Бьянки, заявления итальянских властей являются театром, который продолжает играть только для электората.

До этого сообщалось, что Италия не поддерживает, но понимает разрешение президента США Джо Байдена разрешить Украине атаковать дальнобойными ракетами ATACMS территорию РФ. По словам итальянского премьер-министра Джорджио Мелони, решение главы Штатов «стало ответом на российские атаки накануне саммита G20».

Ранее в Венгрии заявили, что решения Байдена по ракетам для Украины могут привести к мировой войне.