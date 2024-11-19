Италия не поддержала разрешение Байдена на удары ATACMS по России

Италия не поддерживает, но понимает разрешение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украина атаковать дальнобойными ракетам ATACMS территорию России. Об этом сообщает издание Axar со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджию Мелони.

«Соответствующее решение президента США Джо Байдена стало ответом на российские атаки накануне саммита G20. Но мы сделали другой выбор. Это редкий случай, когда все политические силы согласны. Мы всегда фокусировались на обеспечении безопасности систем ПВО», — заявила Мелони.

До этого французская газета Le Monde сообщила, что Франция не сможет поставить на Украину значимое количество ракет большой дальности SCALP, так как их количество в ее арсенале невелико.

19 ноября на Украине подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по России.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии заявили, что решения Байдена по ракетам для Украины могут привести к мировой войне.