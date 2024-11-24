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В Турции пассажирский автобус столкнулся с фурой и машиной

Hürriyet: в Турции пострадали 30 человек в ДТП с автобусом и фурой

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В турецкой провинции Афьйонкарахисар междугородний пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и фурой. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным корреспондентов, автобус двигался в сторону Анкары и столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере.

В итоге в инциденте пострадали не менее 30 пассажиров автобуса. Их всех госпитализировали в больницы провинции.

До этого в Египте произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 35 человек. Как сообщил источник СМИ, в Рас-Сидре на юге Синая перевернулся автобус. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших 31 российский и украинский турист, помощь также потребовалась отдыхающим из Казахстана и Азербайджана.

В середине октября трое российских туристов получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в турецкой провинции Мугла. Автобус перевозил 14 отдыхающих из России в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими травмами.

Ранее в бухте Приморья перевернулся автобус с отдыхающими в салоне.

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