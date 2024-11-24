Москвичей предупредили о начале мягкой зимы со следующей недели

В понедельник, 25 ноября, в Москву и область придет мягкая зима. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в воскресенье в столице будет облачно, но с прояснениями. А рабочая неделя начнется с небольшой облачностью — с восхода до заката будет солнце. Ночью будет звездно и лунно. Вильфанд сделал вывод, что это будет настоящим началом зимы.

Также Вильфанд говорил, что снежный покров, сформированный в результате влияния циклона «Каэтано» на погодные условия в Москве и области, может не растаять до конца следующей недели. Специалист пояснил, что выпавший в результате прихода циклона снег может не растаять до конца следующей недели, поскольку температура воздуха до пятницы включительно будет снижаться, по ночам она станет минусовой.

В свою очередь, в центре погоды «Фобос» рассказали, что циклон «Каэтано» принес в столицу в субботу, 23 ноября, более 20% ноябрьской нормы осадков.

В результате в Москве сформировался снежный покров, мокрый снег налипал на ветви деревьев и провода, а на дорогах образовался снежный накат и гололедица. Кроме того, из-за снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 метров, во Внуково — до 1200 метров, тогда как в Шереметьево — до 900 метров.

Ранее россиянам пообещали теплую погоду почти по всей стране.