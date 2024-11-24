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Синоптик пообещал москвичам минусовые ночи до начала декабря

Вильфанд: снежный покров сохранится в столице и области до 1 декабря

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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Снежный покров, сформированный в результате влияния циклона «Каэтано» на погодные условия в Москве и области, может не растаять до конца следующей недели. Об этом ТАСС. рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что выпавший в результате прихода циклона снег может не растаять до конца следующей недели, поскольку температура воздуха до пятницы включительно будет снижаться, по ночам она станет минусовой.

«В большой степени вероятности можно говорить о том, что до конца следующей недели температура будет такая, что снег еще останется», — уточнил Вильфанд.

Научрук Гидрометцентра добавил, что до следующей пятницы в дневные часы температура будет колебаться в диапазоне от -2°C до +2°C.

В свою очередь, в центре погоды «Фобос» рассказали, что циклон «Каэтано» принес в столицу в субботу, 23 ноября, более 20% ноябрьской нормы осадков.

В результате в Москве сформировался снежный покров, мокрый снег налипал на ветви деревьев и провода, а на дорогах образовался снежный накат и гололедица. Кроме того, из-за снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 метров, во Внуково — до 1200 метров, тогда как в Шереметьево — до 900 метров.

Ранее россиянам пообещали теплую погоду почти по всей стране.

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