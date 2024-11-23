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Россиянам пообещали теплую погоду почти по всей стране

Синоптик Вильфанд пообещал теплую погоду почти по всей России в ближайшие дни

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Alexander Demianchuk/Reuters

Почти во всех регионах России в ближайшие дни ожидается теплая погода, а холодной нигде не ожидается до середины следующей недели. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение ближайших пяти дней до середины следующей недели в России не будет погоды, когда температура ниже нормы на 7°C, аномально холодной погоды не ожидается.

Он уточнил, что исключением станут только юг Западной Сибири, Новосибирская, Омская и Томская области, где в субботу температура будет ниже нормы на 3-4°C из-за вхождения холодных воздушных масс. Но холода сохранятся ненадолго, затем в регионах также потеплеет.

Вильфанд отметил, что в воскресенье в регионах Западной Сибири температура будет на 16-20°C выше нормы, а в Якутии — на 8-10°C.

В Приволжском Федеральном округе будут «очень высокие температуры повсеместно», также тепло будет и на Урале.

Синоптик отмечал, что на большей части территории страны температура по-прежнему существенно выше нормы, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории.

Ранее синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России.

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