«Каэтано» принес москвичам пятую часть осадков ноября

Циклон «Каэтано» принес в столицу в субботу, 23 ноября, более 20% ноябрьской нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Синоптик центра Михаил Леус предупреждал москвичей о том, что из-за влияния активного циклонического вихря в городе может выпасть около трети месячной нормы осадков. Он говорил и о том, что в Москве сформируется снежный покров, мокрый снег будет налипать на ветви деревьев и провода, а на дорогах образуется снежный накат и гололедица. На фоне снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 м, во Внуково — до 1200 м, а в Шереметьево — до 900 м.

Коллега Леуса Евгений Тишковец накануне говорил о том, что из-за атаки активного балканского циклона «Каэтано» на Москву с юго-запада в городе наступит метеорологическая зима: когда москвичи проснутся в первый выходной, то увидят за окном снежный пейзаж. По его словам, такая погода точно соответствует климатической норме для 23 ноября

Ранее синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России.