Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Каэтано» принес москвичам пятую часть осадков ноября

«Фобос»: циклон «Каэтано» принес в Москву более 20% от ноябрьской нормы осадков

close
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Циклон «Каэтано» принес в столицу в субботу, 23 ноября, более 20% ноябрьской нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Синоптик центра Михаил Леус предупреждал москвичей о том, что из-за влияния активного циклонического вихря в городе может выпасть около трети месячной нормы осадков. Он говорил и о том, что в Москве сформируется снежный покров, мокрый снег будет налипать на ветви деревьев и провода, а на дорогах образуется снежный накат и гололедица. На фоне снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 м, во Внуково — до 1200 м, а в Шереметьево — до 900 м.

Коллега Леуса Евгений Тишковец накануне говорил о том, что из-за атаки активного балканского циклона «Каэтано» на Москву с юго-запада в городе наступит метеорологическая зима: когда москвичи проснутся в первый выходной, то увидят за окном снежный пейзаж. По его словам, такая погода точно соответствует климатической норме для 23 ноября

Ранее синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами