В Финляндии сотни домов остаются без света из-за урагана

Более 1500 домов на территории Финляндии остаются без электроснабжения после урагана, обрушившегося на республику в конце предыдущей недели. Об этом сообщается на сайте местного объединения энергетических компаний Energiateollisuus.

По данным объединения, проблемы со светом все еще наблюдаются в 15 муниципалитетах страны. В целом без энергоснабжения остаются около 1700 потребителей, уточнили в Energiateollisuus.

1 ноября на Финляндию обрушился мощный ураган. Скорость порывов ветра достигала 33,5 м/с, из-за чего большое количество линий электропередачи (ЛЭП) на территории государства получили повреждения.

2 ноября энергетическая компания Fingrid сообщила, что ураган повалил две опоры высоковольтных ЛЭП и оставил без света примерно 16000 домов. Отключения электричества произошли в регионе Варсинайс-Суоми, а также в населенных пунктах в провинциях Похьянмаа и Сатакунта.

В заявлении уточнялось, что опоры упали на проходящую рядом дорогу. Ремонтные работы планируют завершить в течение недели.

Ранее три района города — спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) остались без света из-за аварии на сетях.