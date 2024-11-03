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Жители Челябинска остались без воды из-за коммунальной аварии

74.ru: центр Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Жители Челябинска остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает 74.ru.

В полдень произошло отключение воды на улицах: Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, 3-го Интернационала, проспект Ленина.

Как уточнили в УЖКХ Советского района, авария произошла возле дома на Тимирязева, 21. Специалисты ведут восстановительные работы.

25 октября в жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Это привело к короткому замыканию и оставило жителей четырех квартир без электричества.

Незадолго до того в Москве прорвало трубу с горячей водой в здании банка. В результате помещение с электрооборудованием начало заливать кипятком. Так как авария произошла в цокольном этаже, никто не пострадал. Причины аварии выясняют специалисты.

Ранее двор в Петербурге превратился в бассейн с кипятком из-за коммунальной аварии.

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