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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии

EMSC: у южного побережья Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным источника, эпицентр находился в 96 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, северной префектуры Аомори, где проживают около 220 тысяч человек. EMSC отмечает, что очаг залегал на глубине 50 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

17 ноября сообщалось, что на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг залегал на 10 километрах, а наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

Кроме того, в тот же день землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН эпицентр сейсмособытия находился на глубине 47,6 километра. Интенсивность подземных толчков, которая ощущалась в Петропавловске-Камчатском, составила три балла.

Ранее редкое землетрясение произошло под Выборгом.

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