В Махачкале задержали сотрудника полиции по подозрению в получении взятки

Заместитель начальника управления МВД Махачкалы на транспорте Кузбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в отношении Мурзаева возбуждено дело. Другой источник РИА Новости в силовых структурах Махачкалы также подтвердил информацию о задержании замначальника управления МВД на транспорте.

По данным Telegram-канала Mash, Мурзаев получил деньги от представителей компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск» взамен на обещание не реагировать на постоянные перегрузы судов. В его кабинете оперативники нашли 4,4 грамма гашиша.

До этого Комсомольский районный суд Тольятти Самарской области вынес приговор по делу в отношении экс-главы АО «Тольяттиазот» и трех членов руководящего состава партнерских предприятий. Следствие установило, что в период с 2013 года по 2019 год гендиректор вместе с тремя руководителями организаций-партнеров заключили фиктивные договоры на оказание консультационных услуг для завода. Деньги были выделены, однако никакой работы произведено не было.

Ранее в Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона.