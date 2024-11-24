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В Иордании ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу в Аммане

Al Jazeera: в Иордании устранили мужчину, стрелявшего возле посольства Израиля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Человек, устроивший стрельбу возле посольства Израиля в Иордании, ликвидирован. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Источник сообщает, что три сотрудника охраны посольства получили ранения. Обстановка в районе, где расположено диппредставительство, находится под контролем.

Напомним, информация о стрельбе возле посольства в Аммане появилась в ночь на 24 ноября. Сообщалось, что полиция и машины скорой помощи поспешили в район Рабиа.

Полиция призвала местных жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ищут виновников стрельбы. О пострадавших не сообщается.

В октябре немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку в Берлине. Был задержан мужчина, подозреваемый в поддержке террористической организации. По данным местной полиции, планировалась атака на израильское посольство.

Ранее стало известно о стрельбе в центре Тель-Авива.

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