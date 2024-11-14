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Приморец порезал ножом 16-летнего подростка, юношу забрали в больницу

В Приморье мужчина напал с ножом на подростка и порезал его

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Shutterstock

В Приморском крае правоохранители устанавливают обстоятельства нападения 35-летнего мужчины на 16-летнего юношу. Об этом сообщает издание NEWS.VL в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Чугуевском районе региона. Пострадавшего с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в Арсеньевскую больницу, после чего перевели в одно из медучреждений Владивостока. Спустя несколько дней после лечения в стационаре юношу выписали.

Полицейские задержали нападавшего. По версии следствия, агрессор напал на подростка в своей квартире после словесной перепалки. Он ударил несколько раз юношу ножом, после чего последнему удалось сбежать. Что несовершеннолетний делал в доме у мужчины, не уточняется.

До этого во Владивостоке местный житель устроил в подъезде резню, в результате которой три женщины оказались в больнице.

Ранее казанский таксист устроил поножовщину с пассажирами из-за открытой банки пива.

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