В Ленобласти пьяный подросток бросался с ножом на прохожих

Во Всеволожском районе Ленинградской области пьяный юноша размахивал ножом и угрожал прохожим, которые не дали ему закурить. Об этом сообщает управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

17-летний пьяный подросток разгуливал по улицам Всеволожска, он приставал к прохожим. У одного из мужчин молодой человек потребовал сигарету, получив отказ, выхватил нож и стал угрожать 42-летнему оппоненту.

В этот момент мимо проезжал наряд Росгвардии, хулигана удалось скрутить и доставить в отдел полиции, холодное оружие у него изъято. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморье мужчина напал с ножом на подростка. Пострадавшего с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в Арсеньевскую больницу. Полицейские задержали нападавшего. По версии следствия, агрессор напал на подростка в своей квартире после словесной перепалки. Он несколько раз ударил юношу ножом, после чего последнему удалось сбежать. Что несовершеннолетний делал в доме у мужчины, не уточняется.

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