Ученые раскрыли, почему не стоит красить волосы беременным женщинам

Частое использование средств личной гигиены, а также краски для волос беременными и кормящими женщинами приводит к повышению уровня токсичных «вечных химикатов» в их крови и грудном молоке, что представляет серьезную угрозу здоровью развивающихся детей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследователя из Университета Брауна Эмбер Холл.

По словам эксперта, новое исследование в этой сфере помогает связать воедино предыдущие работы, в которых были выявлены тревожные уровни ПФАС — группы синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора — в средствах личной гигиены, пуповинной крови, а также в грудном молоке.

Эти соединения также называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются естественным образом. Более того, они также связаны с онкологическими заболеваниями, заболеваниями почек, печенью, а также иммунными расстройствами и врожденными дефектами.

Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что существуют большие риски для здоровья развивающихся детей. Эксперт отметил, что после анализа полученных данных от порядка двух тысяч женщин, были получены «тревожные» результаты.

«Он (ПФАС — «Газета.Ru») не просто попадает в кровь и грудное молоко, но и попадает туда в достаточно больших количествах, чтобы мы могли связать его с более частой практикой», — заявил Холл.

Так, у женщин, которые ежедневно пользовались косметикой в ​​первом и третьем триместрах беременности, концентрация ПФАС в плазме и грудном молоке была на 14% и 17% выше соответственно. Те же, кто красил волосы как минимум дважды во время беременности, уровень опасных соединений ПФАС был на 36% выше, чем у тех, кто этого не делал.

Помимо пользования косметикой считается, что во время беременности нельзя использовать и ботокс. Однако имеется ряд исключений, когда применение ботулотоксина может быть оправдано в медицинских целях, особенно при неврологических проблемах, рассказала главный врач Face Clinic Елена Щелокова. Эксперт подчеркнула, что решение принимается с учетом пользы как для матери, так и ребенка.

Ранее были перечислены опасности потребления сладких напитков беременными.