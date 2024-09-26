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Врач раскрыла, можно ли колоть ботокс во время беременности

Врач Щелокова: беременным можно колоть ботокс по медицинским показаниям

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Depositphotos

Считается, что во время беременности нельзя использовать ботокс, однако имеется ряд исключений, когда применение ботулотоксина может быть оправдано в медицинских целях, особенно при неврологических проблемах. Об этом в разговоре с РИАМО сообщила главный врач Face Clinic Елена Щелокова. По ее словам, решение принимается с учетом пользы для матери и ребенка.

«А вы знаете, что ботокс можно колоть новорожденным с первых дней жизни? Когда у новорожденных детей и детей раннего возраста диагностируется гипертонус мышц, существуют международные стандарты, позволяющие вводить ботокс для лечения, причем уже на следующий день после рождения», — рассказала специалист.

Она добавила, что на младенца весом 3 кг может использоваться 3-4 флакона ботокса одновременно. Учитывая, что дозировка для взрослых меньше, можно сделать вывод о его безопасности, подчеркнула Щелокова.

До этого эксперты назвали противопоказания для уколов ботокса. К ним в первую очередь относят наличие аллергии и непереносимость компонентов препарата.

Среди других ограничений — наличие каких-либо воспалений, прием антибиотиков, инфекционные заболевания почек и другие болезни в острой стадии, а также наличие грыж в области век и миопия. Исключены уколы ботокса в случае рака любой стадии, не рекомендуется идти на процедуру при ощущении общей слабости и усталости организма.

Ранее врачи предупредили россиян об опасности аллергии на уколы ботокса.

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