Мужчина из-за отсутствия порядочных невест устроил погром в приемной министерства в Киеве

В Киеве будут судить 32-летнего мужчину, который из-за неудач в личной жизни устроил погром в приемной министерства социальной политики Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале киевской городской прокуратуры.

В конце сентября уроженец Волынской области, зайдя в приемную министерства, неожиданно стал, грубо бранясь, разбивать стулом окна и опрокидывать офисную мебель и технику.

Перепуганные посетители и сотрудники приемной едва успели выбежать на улицу и вызвать полицию, которая задержала дебошира.

Мужчина объяснил свое агрессивное поведение жизненными неурядицами, так как он долго не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а государственные учреждения не желали помочь ему решить эту проблему.

Хулигану, который, как выяснилось, не имеет проблем с психикой, грозит штраф или ограничение свободы.

9 августа сообщалось, что в Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военнослужащего.

Ранее в Одессе произошла массовая драка гражданских с военными.