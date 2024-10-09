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Мужчина из-за отсутствия порядочных невест устроил погром в приемной министерства в Киеве

Украинец из-за отсутствия порядочных невест разгромил приемную министерства

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Shutterstock

В Киеве будут судить 32-летнего мужчину, который из-за неудач в личной жизни устроил погром в приемной министерства социальной политики Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале киевской городской прокуратуры.

В конце сентября уроженец Волынской области, зайдя в приемную министерства, неожиданно стал, грубо бранясь, разбивать стулом окна и опрокидывать офисную мебель и технику.

Перепуганные посетители и сотрудники приемной едва успели выбежать на улицу и вызвать полицию, которая задержала дебошира.

Мужчина объяснил свое агрессивное поведение жизненными неурядицами, так как он долго не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а государственные учреждения не желали помочь ему решить эту проблему.

Хулигану, который, как выяснилось, не имеет проблем с психикой, грозит штраф или ограничение свободы.

9 августа сообщалось, что в Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военнослужащего.

Ранее в Одессе произошла массовая драка гражданских с военными.

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