Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве в субботу выпадет треть месячной нормы осадков

Синоптик Леус: треть месячной нормы осадков выпадет в Москве за субботу

close
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В Москве за субботу может выпасть около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием активного циклонического вихря. <...> Ожидается формирование снежного покрова, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах гололедица и снежный накат», — написал Леус.

Метеоролог уточнил, что на юге и востоке столицы временами осадки будут сильными, и в течение суток может выпасть около трети от месячной нормы ноября.

На фоне снегопада в московских аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 м, во Внуково — до 1200 м, а в Шереметьево — до 900 м.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что 23 ноября столичный регион накроет активный балканский циклон «Каэтано», из-за чего в Москве наступит метеорологическая зима.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами