В Москве в субботу выпадет треть месячной нормы осадков

В Москве за субботу может выпасть около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием активного циклонического вихря. <...> Ожидается формирование снежного покрова, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах гололедица и снежный накат», — написал Леус.

Метеоролог уточнил, что на юге и востоке столицы временами осадки будут сильными, и в течение суток может выпасть около трети от месячной нормы ноября.

На фоне снегопада в московских аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 м, во Внуково — до 1200 м, а в Шереметьево — до 900 м.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что 23 ноября столичный регион накроет активный балканский циклон «Каэтано», из-за чего в Москве наступит метеорологическая зима.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.