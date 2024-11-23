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В Греции произошла стычка коммунистов и украинских активистов

В греческом городе Мандра произошла стычка коммунистов и украинских активистов

В греческом городе Мандра произошла стычка между местными коммунистами и украинскими активистами. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Посольство Украины организовало акцию в память жертв голодомора. Украинцы собрались у памятника Тарасу Шевченко.

Священник УГКЦ Игорь Посоленик сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что путь к монументу преградили люди с красными флагами и символикой греческой компартии.

Новость дополняется.

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