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В Сочи предупредили о смерчах и больших волнах

МЧС: в Сочи ожидаются смерчи и волны высотой до трех метров

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eyeclick/Global Look Press

В ближайшие дни в Сочи ожидаются смерчи. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

«До конца суток 24 ноября, а также до конца суток 25 ноября на участке Джубга — Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период действия штормового предупреждения местным жителям стоит исключить прогулки на побережье. В пресс-службе напомнили, что в случае приближения смерча на суше нужно найти ров или яму и лечь в нее, прикрыв голову руками или одеждой. Специалисты добавили, что в опасной ситуации нельзя подходить к зданиям, мостам и баннерам.

ТАСС уточняет, что, по данным МЧС, волнение моря составит 4-5 баллов, а высота волн может достичь 3 метров.

17 октября в Сочи зафиксировали «парад смерчей». В районе Хосты и Сириуса можно было наблюдать сразу несколько воронок одновременно над морем.

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.

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