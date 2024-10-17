В Сочи зафиксировали «парад смерчей», в районе Хосты и Сириуса можно было наблюдать сразу несколько воронок одновременно над морем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«А эти кадры сделаны в Адлере! Два смерча нереальных размеров», — подписана публикация.

Природное явление удалось снять на видео очевидцу. Все службы города-курорта в настоящее время работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Объявлено штормовое предупреждение.

Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Также власти Сочи призывают не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими шаткими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Также штормовое предупреждение было объявлено в Забайкальском крае. Местами по региону ожидается сильный ветер с порывами, превышающими 25 метров в секунду, возможны перебои в электроснабжении из-за обрыва проводов.

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.