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В Сочи зафиксировали «парад смерчей»

«ЧП Сочи»: несколько смерчей сформировались над морем в районе Хосты и Сириуса

В Сочи зафиксировали «парад смерчей», в районе Хосты и Сириуса можно было наблюдать сразу несколько воронок одновременно над морем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«А эти кадры сделаны в Адлере! Два смерча нереальных размеров», — подписана публикация.

Природное явление удалось снять на видео очевидцу. Все службы города-курорта в настоящее время работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Объявлено штормовое предупреждение.

Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Также власти Сочи призывают не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими шаткими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Также штормовое предупреждение было объявлено в Забайкальском крае. Местами по региону ожидается сильный ветер с порывами, превышающими 25 метров в секунду, возможны перебои в электроснабжении из-за обрыва проводов.

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.

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