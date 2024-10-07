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Ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера

NASA: запуск зонда к ледяному спутнику Юпитера отложили из-за урагана

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NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

NASA и SpaceX решили отложить запуск космического аппарата Europa Clipper, намеченный на 10 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон». Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства США.

«Ожидается, что ураган «Милтон» на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди ожидаются в районах мыса Канаверал и острова Мерритт на восточном побережье Флориды», — отмечается в публикации.

Команда миссии обеспечила безопасность зонда в ангаре SpaceX.

«Безопасность персонала команды запуска является нашим главным приоритетом, и будут приняты все меры предосторожности для защиты космического корабля Europa Clipper», — проинформировал старший директор по запускам в Программе пусковых услуг NASA Тим Данн.

Космический аппарат, который исследует Европу — спутник Юпитера — запустят на ракете SpaceX Falcon Heavy. Окно для запуска будет открыто до 6 ноября.

Europa Clipper — флагманская миссия NASA. Аппарат на солнечных батареях выйдет на орбиту Юпитера и совершит около 50 пролетов мимо Европы, чтобы определить, есть ли под ледяной поверхностью спутника места, где может существовать жизнь.

Накануне сообщалось, что тропический шторм «Милтон» в Мексиканском заливе усилился и достиг урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Порывы ветра достигают максимальной скорости 36 м/с.

Ранее космический зонд JUICE признал Землю пригодной для жизни планетой.

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