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Две женщины расклеивали объявления о готовящемся теракте в Карачаево-Черкесии

Двух женщин задержали за расклейку в Черкесске листовок о готовящемся теракте

Две женщины расклеивали в Черкесске листовки с ложной информацией о готовящемся теракте. Об этом сообщили в полиции Карачаево-Черкесской республики.

Как установили полицейские, подозреваемые приехали в город из других регионов — Татарстана и Ставропольского края. Сообщниц, оставивших послания с угрозами в общественных местах Черкесска, быстро задержали. Их мотивы остаются неизвестными.

Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Одну из женщин отправили на 10 суток под административный арест, второй скоро также изберут меру пресечения.

Ранее юношу оштрафовали на 25 тыс. рублей за серию лжеминирований учебных заведений.

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