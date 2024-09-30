Юношу оштрафовали на 25 тыс. рублей за серию лжеминирований учебных заведений

В Архангельске осудили 19-летнего юношу, который оставил четыре ложных сообщения о минировании учебных заведений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как было установлено судом и следствием, в апреле 2022 года молодой человек создал новый адрес электронной почты, с помощью которого разослал ложные сообщения о готовящихся взрывах на адреса четырех образовательных учреждений, расположенных в Архангельске и Приморском муниципальном округе. В результате нормальный режим работы образовательных учреждений был нарушен, так как правоохранители и службы спасения вынуждены были проверить указанную информацию, которая так и не подтвердилась.

Автора сообщений нашли и возбудили против него уголовное дело, однако свою вину злоумышленник так и не признал. Однако она была доказана, несмотря на принятые лжетеррористом меры конспирации, в том числе использование специального программного обеспечения для сокрытия данных о пользователе. Суд назначил юноше наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. Кроме того, он оплатит расходы, понесенные специализированными службами в связи с проверкой ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Ранее полиция поймала подростка, по вине которого несколько раз эвакуировали школу в Копейске.