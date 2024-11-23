Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшие супруги судятся за вибратор и игрушечные танки

Baza: в Красноярске экс-супруги судятся за вибратор и танчики за 150 тыс. рублей

close
Телеграм-канал «Baza»

В Красноярске бывшие супруги судятся за вибратор и игрушечные танки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Татьяна и Юрий развелись после 14 лет брака. К разводу они подготовили список имущества, куда попал подаренный мужем силиконовый вибратор с 8 скоростями и восемь радиоуправляемых танков для интерактивных боев стоимостью 150 тыс. руб.

Адвокаты, как пишет Baza, «посмеялись» и сказали супругам, что раздел имущества стоит начать с каких-то более важных вещей — с квартиры или машины.

Поначалу стороны договорились, что жена оставит себе квартиру, а муж получит 500 тыс. рублей, участок с недостроенным домом и машину, но Татьяна передумала. Она наняла новых адвокатов и захотела получить еще и недостроенный дом.

19 ноября сообщалось, что тюменец совершил умышленный поджог в квартире жены, попросившей развод. После поджога он дождался прибытия пожарных и стал бросаться на них и на соседку. Мужчину так и не задержали.

Ранее в Госдуме связали рост числа разводов с оплатой ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами