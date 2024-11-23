В Красноярске бывшие супруги судятся за вибратор и игрушечные танки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Татьяна и Юрий развелись после 14 лет брака. К разводу они подготовили список имущества, куда попал подаренный мужем силиконовый вибратор с 8 скоростями и восемь радиоуправляемых танков для интерактивных боев стоимостью 150 тыс. руб.

Адвокаты, как пишет Baza, «посмеялись» и сказали супругам, что раздел имущества стоит начать с каких-то более важных вещей — с квартиры или машины.

Поначалу стороны договорились, что жена оставит себе квартиру, а муж получит 500 тыс. рублей, участок с недостроенным домом и машину, но Татьяна передумала. Она наняла новых адвокатов и захотела получить еще и недостроенный дом.

19 ноября сообщалось, что тюменец совершил умышленный поджог в квартире жены, попросившей развод. После поджога он дождался прибытия пожарных и стал бросаться на них и на соседку. Мужчину так и не задержали.

Ранее в Госдуме связали рост числа разводов с оплатой ЖКУ.