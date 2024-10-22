В Госдуме связали рост тарифов ЖКУ с разводами

Увеличение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России является причиной снижения благосостояния семей и роста числа разводов. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает РБК.

Депутат отправила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором отметила, что с июля стоимость на услуги ЖКУ по всей стране выросла на 9,8%, при этом летом 2025 года тарифы увеличатся еще на 11,9%. Ожидаемая инфляция составит 7,3%, социальные выплаты, пособия и размер маткапитала увеличат примерно на столько же, рассказала она.

По ее словам, это расхождение может привести к росту количества разводов из-за того, что граждане подают заявления о расторжении брака для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Выплату от государства можно получить, если доля расходов на ЖКУ в общем семейном бюджете превышает установленный в конкретном регионе.

«Данная ситуация уже привела к росту числа разводов в отдельных регионах, например, в республике Бурятия», — заявила Останина в своем письме Мишустину. Она считает, что в будущем это явление может стать массовым.

Комитет, который она возглавляет, предлагает выплачивать субсидии не семьям, а поставщикам услуг. Это, по мнению депутата, не будет провоцировать разводы.

17 октября сообщалось, что в Бурятии женщины стали фиктивно разводиться ради субсидий на оплату коммунальных платежей. Жители республики объяснили это нехваткой денег и высокими тарифами.

Ранее россиянам назвали причины скачка тарифов ЖКУ на 12%.