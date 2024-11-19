В Тюмени мужчина сжег квартиру жены, которая потребовала развода

В Тюмени мужчина попытался расправиться с женой, которая решила с ним развестись. Пост об этом появился сегодня в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам анонима, утром 16 ноября местный житель совершил умышленный поджог квартиры своей супруги в доме на Олимпийской улице. В этот момент две маленькие дочери хозяйки гостили у бабушки, что спасло им жизнь. Находившийся в неадекватном состоянии поджигатель дождался прибытия пожарных, кидался на них и на соседку.

Незадолго до инцидента мужчина угрожал владелице сгоревшей жилплощади. Он дал женщине понять, что готов расправиться с ней, чтобы она «не досталась никому» в случае их развода. За день до устроенного им пожара злоумышленник зашел в квартиру и выбросил из окна кота жены.

«Жена неоднократно вызывала полицию и писала заявление. Полиция приезжала, забирала в отдел и отпускала. Он каждый раз был в неадекватном состоянии, но медосвидетельствование не проводили, так как он уверял, что ничего не употребляет. Бездействие полиции привело к ужасающим последствиям», — говорится в посте.

Мужчина действовал хладнокровно, перед поджогом он забрал из квартиры свои вещи и сознательно оставил детей супруги без одежды и крыши над головой. Сейчас девочки боятся, что пожар может случиться и в квартире их бабушки, им кажется, что мужчина постоянно за ними следит. Автор поста попросил прокуратуру и СК обратить внимание на ситуацию.

Ранее москвича заподозрили в поджоге квартиры с женой внутри.