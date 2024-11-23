В Лондоне полиция обнаружила третий подозрительный предмет за два дня

В центре Лондона из-за подозрительного предмета была оцеплена железнодорожная станция Юстон, пишет The Metro.

«Специалисты осуществили контролируемый подрыв предмета, полицейское оцепление снимается», — сообщила полиция в соцсети X.

При этом не уточняется, представлял ли предмет реальную угрозу.

Газета отмечает, что это произошло спустя сутки после аналогичного инцидента в аэропорту Гатвик. Там в багаже одного из пассажиров нашли «подозрительный запрещенный предмет». Кроме того, 22 ноября полиция оцепила территорию в районе американского посольства в Лондоне. Подозрительным предметом оказался муляж бомбы. Правоохранительные органы тоже провели «контролируемый взрыв», из-за чего многие могли слышать громкий хлопок. В самом посольстве во время инцидента был введен локдаун, то есть ограничения на передвижения сотрудников в целях безопасности.

Ранее в Лондоне 60-летний мужчина устроил поножовщину на рынке.