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В Лондоне полиция обнаружила третий подозрительный предмет за два дня

В Лондоне полиция взорвала подозрительный предмет на станции Юстон

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Gustavo Valiente/Global Look Press

В центре Лондона из-за подозрительного предмета была оцеплена железнодорожная станция Юстон, пишет The Metro.

«Специалисты осуществили контролируемый подрыв предмета, полицейское оцепление снимается», — сообщила полиция в соцсети X.

При этом не уточняется, представлял ли предмет реальную угрозу.

Газета отмечает, что это произошло спустя сутки после аналогичного инцидента в аэропорту Гатвик. Там в багаже одного из пассажиров нашли «подозрительный запрещенный предмет». Кроме того, 22 ноября полиция оцепила территорию в районе американского посольства в Лондоне. Подозрительным предметом оказался муляж бомбы. Правоохранительные органы тоже провели «контролируемый взрыв», из-за чего многие могли слышать громкий хлопок. В самом посольстве во время инцидента был введен локдаун, то есть ограничения на передвижения сотрудников в целях безопасности.

Ранее в Лондоне 60-летний мужчина устроил поножовщину на рынке.

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