Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины жителями Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым встретила 46 жителей региона, вывезенных с Украины.

«Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал», — написала омбудсмен.

Накануне Москалькова объявила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе текущего года. По словам омбудсмена, возвращение этих россиян произошло в результате переговорного процесса между РФ и Украиной.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Российский Красный Крест получил свыше 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян.