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Россия и Бразилия обсудят вопрос запуска прямых авиарейсов

Посол Соарес: Бразилия и Россия обсудят запуск прямых рейсов

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Skycolors/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Бразилия обсудят в ближайшем будущем вопрос запуска прямых авиарейсов. Об этом заявил ТАСС посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес.

По его словам, сейчас есть вопросы, которые еще предстоит решить, но он рассчитывает, что уже в ближайшем тема будет на повестке дня. Он отметил, что Бразилия хотела бы принимать больше российских туристов и прямые авиарейсы облегчат это.

До этого сообщалось об увеличении числа прямых рейсов из России на Бали. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отметил, что в контактах с индонезийскими коллегами неизменно отмечает, что далее следует подумать о запуске прямых перелетов между Бали и другими городами России.

Россия и Индонезия восстановили регулярное прямое авиасообщение в сентябре. Рейсы между двумя странами были прекращены в 2020 году из-за пандемии.

Ранее в Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах.

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