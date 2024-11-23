Россия и Бразилия обсудят вопрос запуска прямых авиарейсов

Россия и Бразилия обсудят в ближайшем будущем вопрос запуска прямых авиарейсов. Об этом заявил ТАСС посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес.

По его словам, сейчас есть вопросы, которые еще предстоит решить, но он рассчитывает, что уже в ближайшем тема будет на повестке дня. Он отметил, что Бразилия хотела бы принимать больше российских туристов и прямые авиарейсы облегчат это.

До этого сообщалось об увеличении числа прямых рейсов из России на Бали. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отметил, что в контактах с индонезийскими коллегами неизменно отмечает, что далее следует подумать о запуске прямых перелетов между Бали и другими городами России.

Россия и Индонезия восстановили регулярное прямое авиасообщение в сентябре. Рейсы между двумя странами были прекращены в 2020 году из-за пандемии.

Ранее в Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах.