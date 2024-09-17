«Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар, на индонезийский остров Бали. Об этом сообщается на сайте компании.

Рейс SU296 из столичного аэропорта Шереметьево будет отправляться по вторникам и субботам в 14:40 по московскому времени. Вылет обратного рейса SU297 из Денпасара — по средам и воскресеньям в 10:05 по местному времени. Кроме того, 3 октября будет добавлен третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара — по пятницам.

Как уточнили в авиакомпании, для пассажиров первого рейса этого направления у стоек регистрации играла фоновая индонезийская музыка, а также они могли почувствовать узнаваемые экзотические ароматы Бали. Кроме того, честь открытия рейсов «Аэрофлот» вручил им небольшие сувениры и сладости, а туристический оператор «Библио-Глобус» — памятные подарки.

Напомним, регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года — тогда рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» совершил первый рейс из Новосибирска на Хайнань. Рейс был выполнен на воздушном судне Boeing 737-800, в салоне которого расположено 20 кресел класса «Бизнес» и 138 кресел класса «Эконом».