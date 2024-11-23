В Красном Кресте рассказали о состоянии вернувшихся с Украины курян

Вернувшиеся с Украины жители Курской области чувствуют себя спокойно. Об этом сообщил РИА Новости председатель курского регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) Алексей Гапонов.

«Люди чувствуют себя спокойно, облегчение, что ушла неопределенность», — сказал он, отметив, что в данный момент представители РКК вместе с коллегами везут возвращенных граждан в Курск.

Гапонов также рассказал, что со стороны сотрудников Красного Креста всю ночь работала бригада медиков, психологов, специалистов по восстановлению семейных связей и по гуманитарным вопросам.

Он добавил, что гражданам дали ваучеры на 5 тыс. руб.

22 ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник.

Она рассказала, что эти люди были вывезены украинскими войсками с территории Курской области после вторжения в регион в августе.

Ранее Красный крест получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян.