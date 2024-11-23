Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красном Кресте рассказали о состоянии вернувшихся с Украины курян

РКК: вернувшиеся в РФ с Украины жители Курской области чувствуют себя спокойно

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вернувшиеся с Украины жители Курской области чувствуют себя спокойно. Об этом сообщил РИА Новости председатель курского регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) Алексей Гапонов.

«Люди чувствуют себя спокойно, облегчение, что ушла неопределенность», — сказал он, отметив, что в данный момент представители РКК вместе с коллегами везут возвращенных граждан в Курск.

Гапонов также рассказал, что со стороны сотрудников Красного Креста всю ночь работала бригада медиков, психологов, специалистов по восстановлению семейных связей и по гуманитарным вопросам.

Он добавил, что гражданам дали ваучеры на 5 тыс. руб.

22 ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник.

Она рассказала, что эти люди были вывезены украинскими войсками с территории Курской области после вторжения в регион в августе.

Ранее Красный крест получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами