СК собрался усиленно бороться с криминальными банкротствами

Следственный комитет собрался усилить борьбу с криминальными банкротствами. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо руководителя пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве в адрес руководителей других отделов.

Подлинность письма агентству подтвердил источник, близкий к ведомству.

В частности, следователи будут работать с банкротствами кредитно-потребительских кооперативов с выявлением их бенефициаров. Также СК проверит арбитражных управляющих, работающих в обход закона. В письме указано, что сотрудники контрольно-следственных отделов должны будут принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления и расследования преступлений в финансовой сфере.

До этого управляющий партнер юридической компании «Закон и Налоги» Алексей Гатин рассказывал, что прохождение процедуры внесудебного банкротства может грозить россиянам рядом ограничений. Например, в течение пяти лет нельзя будет взять кредит, не указывая про состоявшееся банкротство.

Ранее сообщалось, что россиянин доказал бездействие приставов и отсудил у них более миллиона рублей.