Россиянин доказал бездействие приставов и отсудил у них более миллиона рублей

Пермяк доказал бездействие судебных приставов и обязал их заплатить ему вместо должника. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.

Истец, обратившийся в суд, чтобы добиться положенной ему выплаты, указал, что служба судебных приставов занималась исполнением судебного акта по делу, в котором он был признан потерпевшим, с 2015 года. За это время сотрудники ФССП так и не смогли найти должника и обязать его заплатить по счетам. В 2022 году он был признан банкротом.

«Суд пришел к выводу, что судебными приставами-исполнителями не совершено всего комплекса исполнительных действий для установления фактического места нахождения должника и его имущества, в том числе доходов по месту работы, без проведения исполнительного розыска, исполнение запросов и постановлений не контролировалось на протяжении длительного времени. В результате бездействия судебных приставов нарушены права и законные интересы истца», — сказано в сообщении.

В конце концов требования истца были признаны законными и обоснованными, теперь ФССП России заплатит ему более миллиона рублей за счет государственной казны.

Ранее судебные приставы повесили на первоклассницу долги и требовали с нее 700 тыс. рублей.