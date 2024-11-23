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Россиянина отправили за решетку на 3,5 года за секс со школьницей

В Нягани мужчина получил три с половиной года за секс с несовершеннолетней

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РИА Новости

В Нягани мужчину осудили за половое сношение с лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщили «Суды Югры».

Как отметили в пресс-службе окружных судов, 31-летний местный житель знал о реальном возрасте своей жертвы, но все же вступил с ней в интимную связь. Известно, что мужчина уже был судим за умышленное преступление, однако в чем его конкретно признали виновным, не уточняется.

На этот раз он предстал перед Няганским городским судом за преступление против несовершеннолетней. В ходе расследования он оказывал на потерпевшую воздействие, тем не менее ее показания смягчили приговор суда.

Девушка заявила, что стала сексуальной партнершей мужчины по своему согласию. В итоге подсудимого лишили свободы на 3,5 года, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее студент стал фигурантом дела из-за беременности петербургской школьницы.

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