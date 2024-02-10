Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Студент стал фигурантом дела из-за беременности петербургской школьницы

РЕН ТВ: в Петербурге студент стал фигурантом дела из-за беременности школьницы

close
100%
Shutterstock

В Петербурге студент стал фигурантом уголовного дела из-за беременности 16-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, беременная школьница обратилась в медицинское учреждение и это привлекло внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что предполагаемым отцом будущего ребенка является студент четвертого курса Политехнического колледжа городского хозяйства.

Сообщается, что молодые люди познакомились в августе 2021 года в общей компании. С августа 2022 года по январь 2024 года юноша вступал в половые отношения с несовершеннолетней, сообщает РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее вожатая забеременела от подростка, потеряла ребенка и стала фигуранткой дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами