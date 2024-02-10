Студент стал фигурантом дела из-за беременности петербургской школьницы

В Петербурге студент стал фигурантом уголовного дела из-за беременности 16-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, беременная школьница обратилась в медицинское учреждение и это привлекло внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что предполагаемым отцом будущего ребенка является студент четвертого курса Политехнического колледжа городского хозяйства.

Сообщается, что молодые люди познакомились в августе 2021 года в общей компании. С августа 2022 года по январь 2024 года юноша вступал в половые отношения с несовершеннолетней, сообщает РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее вожатая забеременела от подростка, потеряла ребенка и стала фигуранткой дела.