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Песков рассказал об отсутствии свободы слова на Западе

Песков: свободы слова на Западе точно нет

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что свободы слова на Западе точно нет.

По его словам, события последних нескольких лет показали тенденцию распространения фейков и заказных материалов в зарубежных СМИ.

До этого ирландский журналист Чей Боуз писал, что Запад ведет информационную войну против России, используя бот-фермы НАТО и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

По его словам, Запад пытается убедить всех, что Россия виновата в конфликте на Украине. Чтобы рационализировать ложь и запятнать имидж РФ, используются любые средства. Он отметил, что «западная машина» пропаганды пытается обосновать для жителей Европы и США необходимость войн в Афганистане, в Сирии, в Ливии, в Ираке. Также Запад прикладывает много усилий, чтобы оказать влияние на россиян и заставить их стыдиться своей национальности, истории, культуры, сообщил журналист.

Ранее Лукашенко рассказал об информационном противостоянии Украины.

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