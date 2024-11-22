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Лукашенко рассказал об информационном противостоянии Украины

Лукашенко указал на использование Киевом информационно-психологических операций

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об активном применении Украиной информационно-психологических спецопераций (ИПСО). Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил, что параллельно военным действиям на Украине ведется информационное противостояние: «Это всякого рода ИПСО, где фейки, вранье — всё перемешано».

Лукашенко также напомнил о событиях в Буче. Он подчеркнул, что в них обвиняли совершенно непричастных к этому российских военных. По словам украинского лидера, это была информационно-психологическая операция, «вовремя и мастерски» спланированная. Он добавил, что ее организовали спецслужбы Великобритании, что подтвердила белорусская радиоэлектронная разведка.

В пятницу, 22 ноября, Лукашенко пообещал снова отключить интернет в случае массовых протестов.

Ранее Лукашенко заявил, что всю свою президентскую жизнь боялся вождизма.

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