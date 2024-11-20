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Ирландский журналист сообщил об использовании Западом бот-ферм НАТО в инфовойне с РФ

Журналист Боуз: Запад использует в инфовойне с Россией бот-фермы НАТО и ЦРУ

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Shutterstock

Запад ведет информационную войну против России, используя бот-фермы НАТО и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, пишет ТАСС.

По его словам, Запад пытается убедить всех, что Россия виновата в конфликте на Украине. Чтобы рационализировать ложь и запятнать имидж РФ, используются любые средства.

«Это скоординированная кампания против Российской Федерации, все инструменты используются: бот-фермы НАТО, ЦРУ, различные некоммерческие организации, которые финансируются, накачиваются сотнями миллионов долларов», — сказал Боуз на форуме «Диалог о фейках 2.0».

Он отметил, что «западная машина» пропаганды пытается обосновать для жителей Европы и США необходимость войн в Афганистане, в Сирии, в Ливии, в Ираке. Также Запад прикладывает много усилий, чтобы оказать влияние на россиян и заставить их стыдиться своей национальности, истории, культуры, сообщил журналист.

Он назвал действия НАТО «культурной войной» против РФ и призвал россиян гордиться своей страной и не извиняться за свою национальность.

17 ноября Боуз заявил, что действия военнослужащих западных стран приведут к провалу на Украине и последующему бегству так же, как это было в Афганистане летом 2021 года.

Ранее Боуз раскрыл, как Евросоюз уничтожит себя сам из-за помощи Украине.

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