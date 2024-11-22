Стало известно, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

Россияне в среднем планируют потратить на подарки к Новому году около 17,2 тыс. рублей. Об этом НСН рассказала руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, мужчины готовы направить на эти цели больше средств, чем женщины, — 20 тыс. рублей против 14,5 тыс. В тройку лидеров по данным показателям попали жители Москвы (20,8 тыс. рублей), Красноярска (20 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (18,8 тыс. рублей). Эксперт также отметила, что суммы трат также разделились по возрасту.

«Россияне в возрасте до 34 лет готовы потратить на новогодние подарки больше денег, чем люди более старшего возраста (18,2 тыс. рублей). Россияне в возрасте от 35 до 44 лет купят подарком на 17 тыс. рублей, а россияне за 45 – на 17,1 тыс. рублей», — заключила Голованова.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что в качестве подарков на Новый год не стоит выбирать настенные календари и фигурки с символами года, потому что им сложно найти применение. Кроме того, она советует не дарить елочные украшения, потому что они могут не вписаться в концепцию уже украшенной елки. Вместо этого эксперт порекомендовала дарить вкусные подарки, например икру или съедобные корзины.

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