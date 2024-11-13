Родители российских школьников, которые избивали и унижали девочку, поплатились в суде

В Амурской области родители школьников, которые избивали и унижали девочку, заплатят компенсацию. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел в летнее время. Трое старшеклассников избили более младшую девочку, а также подвергли ее моральным унижениям. Затем школьники рассказали об этом другим учащимся — результатом стала травля ребенка со стороны несовершеннолетних.

Отмечается, что на момент совершения преступления школьники не достигли возраста уголовной ответственности. Прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу пострадавшей девочки компенсации морального вреда.

Серышевский районный суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с законных представителей несовершеннолетних компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Родители пытались обжаловать решение, однако его оставили в силе.

Ранее стало известно, что в Кузбассе родители подростков-насильников выплатят пострадавшему школьнику компенсацию.